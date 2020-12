Règlements de compte à coups de couteaux dans deux lycées bordelais

Il y a eu deux attaques au couteau et au marteau dans deux lycées de la métropole bordelaise ce lundi. Au lycée Charles Peggy d'Eysines et au lycée Saint-Louis de Bordeaux. Dans les deux cas plusieurs jeunes masqués se sont introduits dans ces établissements pour s'en prendre à un élève.

Deux jeunes ont été blessés. Selon la police les deux affaires ne sont pas forcément liées mais le mode opératoire est similaire. Tout porte à croire qu'il s'agit de règlements de compte entre bandes rivales.

La première intrusion a eu lieu au lycée Charles Peggy d'Eysines lundi à la mi-journée. Une dizaine d'individus masqués forcent l'entrée en bousculant un surveillant. Ils ciblent immédiatement un élève et le menacent avec un marteau et des couteaux. Plusieurs témoins assistent à la scène. Le lycéen ciblé par les assaillants est blessé, ses agresseurs repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Interrogé par la police la victime refuse de témoigner. Cela ressemble fort à un règlement entre bandes rivales du quartier.

Même chose au lycée Saint Louis de Bordeaux un peu plus tard ce lundi vers 18h30

Là encore des individus masqués s'introduisent dans l'établissement et s'en prennent à un élève. Cette fois-ci un camarade va s'interposer et recevoir un coup de couteau au niveau du cou. Il devra être pris en charge par les pompiers et transféré à la clinique Bordeaux-Nord. Le travail de la police s'annonce compliqué. Dans ce type d'affaire de règlements de compte entre bandes rivales les langues ont du mal à se délier.

Les enquêtes ont été confiées à la brigade de recherche aux atteintes aux personnes de la sûreté départementale.