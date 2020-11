Règlements de compte : "On ne veut pas que Rennes devienne comme Marseille ou Toulouse"

"On se bat pied à pied pour éviter que des groupes mafieux implantent à Rennes des méthodes qui n'avaient jusqu'à présent pas cours dans la ville. On ne veut pas que Rennes devienne Marseille ou Toulouse." Ce mercredi 18 novembre, lors d'une conférence de presse confirmant l'arrestation de 16 personnes soupçonnées d'être impliquées dans un trafic de stupéfiants, le procureur de la République de Rennes a redit sa détermination à lutter contre les règlements de compte.

Quinze personnes écrouées depuis le début de l'année

Entre janvier et juin, la justice a recensé 10 règlements de compte à Rennes. C'est cinq fois plus qu'il y a deux ans. Ces affrontements entre bandes ont explosé pendant et après le confinement. Les trafiquants ont été contraints de modifier leurs habitudes de vente. "Sur les 10 affaires de règlements de comptes, huit ont été élucidées," se félicite le procureur de la République. "Vingt-trois personnes ont été mises en examen, quinze ont été écrouées. C'est le message que je veux adresser aux criminels qui y sont sensibles. J'espère que le fait que nous n'ayons plus de faits de cette nature depuis le 17 juin est un signe encourageant. Du moins, il l'est pour moi."

Le message s'adresse aussi aux habitants des quartiers de Cleunay, du Blosne ou Maurepas qui constatent au quotidien les transactions entre vendeurs et consommateurs de drogues. "Je pense aussi aux parents qui se demandent toujours si leurs enfants ne vont pas se faire happer par ces trafics," poursuit Philippe Astruc.

476 amendes dressées pour consommation de stupéfiant

Pour mettre à mal le trafic de stupéfiants, le procureur est convaincu qu'il faut aussi s'en prendre au portefeuille des consommateurs. Depuis le mois de juin ce sont donc 476 amendes forfaitaires de 200 euros qui ont été dressées pour consommation de stupéfiants en Ille-et-Vilaine. Un délit qui entraîne une inscription au casier judiciaire. "On n'arrivera sûrement pas à éradiquer ces trafics mais on peut arriver à les limiter et ça passe par une baisse du nombre de consommateurs. S'il y a moins de demande il y aura moins d'offre."