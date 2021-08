Règlements de comptes à Marseille : "La ville est en état d'urgence absolue" réagit le syndicat Alliance

Comment lutter contre les trafics de drogue à Marseille et mettre fin à cette terrible série de règlements de comptes ? La solution n'est pas uniquement les moyens humains et le renfort de policiers estime Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance. Il estime "qu'on laisse la police lutter seule contre ces trafics de stupéfiants. Et c'est là qu'il y a une erreur stratégique puisque la police seule ne peut pas y arriver". Pour lui plusieurs institutions doivent intervenir : l'Éducation nationale, les travailleurs sociaux et la justice. Il souhaite également aussi une force politique d'ensemble.

Revenir aux bases

Le secrétaire départemental explique un procédé : la fusée à quatre étages. D'abord la base : les parents et l'éducation nationale "je ne dis pas que les profs sont défaillants pas du tout mais je dis que c'est insupportable que des milliers de jeunes de 13-14 ans soient déscolarisés dans un pays comme la France en 2021. Comment va t-on réinsérer ces jeunes si ils ont quitté l'école ?" Le deuxième étage de la fusée ce sont les travailleurs sociaux puis la justice et la ville.

"Benoît Payan, on ne l'a pas vu depuis deux mois, je suis content qu'il prenne la parole"

Rudy Manna demande à la ville de Marseille d'agir, alors que le maire, Benoît Payan souhaite la création d'un parquet spécial pour lutter contre le trafic de drogue. Une proposition qui ne convainc pas Rudy Manna : "Moi ce que je n'aime pas trop c'est créer des choses pour ça, je crois qu'on a tous les outils nécessaires en France, déjà je suis content que Benoît Payan prenne la parole parce que depuis deux mois on ne l'a pas vu, je ne savais même plus si c'était le maire de Marseille, donc je suis très content qu'il ait pris la parole mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne très bien parce que la justice a aussi ses problèmes d'effectifs et de moyens".