Règlements de comptes à Marseille : le maire veut la création d'un "parquet spécial"

Après deux nouveaux règlements de comptes à Marseille sur fonds de trafic de drogue et la mort de trois personnes, le maire, Benoît Payan, souhaite la création d'un "parquet spécial". Il estime que la justice est aujourd'hui "sous dotée".

L'été meurtrier se poursuit à Marseille avec deux nouveaux règlements de comptes ce week-end qui ont fait trois morts. Face à cette dramatique série, le maire de Marseille, Benoît Payan, dit souhaiter la création d'un "parquet spécial" à Marseille. "Il faut s'attaquer à la racine" des trafics, et donc "taper là où ça fait mal, c'est-à-dire avec l'argent et avec les armes", précise Benoît Payan. "La procureure de la République, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens de taper fort. Il faut que l'État, et je pense qu'il en a conscience, prenne la mesure de ce qui est en train de se passer".

Le maire souhaite donc, dit-il, "des procureurs aguerris, des juges d'instruction dont c'est le métier, dont c'est la spécialité, ils ne font que ça du matin au soir". Il assure également avoir eu la promesse du ministre de l'Intérieur de l'arrivée de nouveaux renforts de policiers prochainement.

"Depuis des années, on subit une situation extrêmement violente à Marseille due à des trafic internationaux de drogue. Cette situation doit s'arrêter, on doit l'endiguer avec fermeté. Il y a une guerre d'influence, une guerre de gang."

Une violence qui voit le jour aussi après le démantèlement de certains trafics estime le maire de Marseille, car, une fois démantelé, il y a des guerres de position. "On ne parle pas de 2-3 adolescents qui courent avec des barrettes de shit dans les poches. On parle de trafics qui génèrent des millions d'euros de revenus tous les mois. On parle de gens qui se fournissent en armes lourdes sur Internet", a rappelé le maire de Marseille.

"Une Kalachnikov, ça coûte quelques billets de 50 euros à Marseille, et ça n'est pas acceptable. Il faut taper là où ça fait mal."

Benoît Payan assure qu'il n'a pas l'intention, de "rester les bras ballants, regarder les balles passer et compter les morts tous les jours", et qu'il "met à disposition tous les moyens qu'il a pour fabriquer une ville différente. On va mettre en place un plan d'un milliard d'euros avec l'État pour remettre l'école à niveau". Il en appelle à l'État pour aider la ville de Marseille.

"Ce n'est pas à la municipalité de courir derrière les narcotrafiquants ou de faire cesser des trafic internationaux."

