Règlements de comptes à Valence : deux suspects arrêtés

L'enquête avance rapidement après les règlements de comptes qui ont visé deux frères de 30 et 37 ans à Bourg-lès-Valence et Valence. Moins d'une semaine après ces fusillades, un premier suspect a été interpellé dans la Drôme puis un second, originaire de Valence, qui a lui été arrêté en région parisienne. On ignore pour l'instant leur lien avec les deux victimes.

C'est la police judiciaire qui est chargée de cette enquête sous l'égide de la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon en charge du crime organisé.