Règlements de comptes : le frère d'une victime veut rencontrer Emmanuel Macron à Marseille

Amine, 17 ans est à la tête de l'association Conscience crée après l'exécution de son frère, le 29 décembre 2020.

Comment avez-vous réagi à la mort de votre frère ?

Ça a été un gros choc même si on s’y était préparé. Il avait déjà survécu à huit balles dans un premier règlement de compte dans le quartier de Frais Vallon. Après, il avait quand même pris ses distances avec la drogue et ce milieu. Mais quand on appris qu’il a été tué, ça a été un choc atroce. Nous n'avons pas pu voir le corps de mon frère qui a été retrouvé calciné. Le médecin légiste nous la déconseillé. Moi j’ai perdu confiance en la justice, j'ai perdu confiance en l'espérance au changement et pendant un mois, je me suis mise en arrêt maladie. Je ne suis pas allé en cours. Je voyais ma mère s'effondrer. Mais au bout d'un mois, je me suis qu'il fallait qu'on assume notre histoire et qu’on montre que derrière ces crimes, il y a des familles endeuillées. A cause justement de cet argent sale et de cette drogue. Il ne faut pas avoir honte mais être solidaire.

Pourquoi votre frère a été tué ?

Probablement parce qu’il a essayé de se retirer de ces réseaux. Ça ne doit pas plaire aux barons qui vivent dans d'autres pays comme à Dubaï et qui tirent les ficelles. Mon grand frère m'avait demandé quelques mois avant de l'inscrire dans une boîte d'intérim. Il voulait s'en sortir totalement. Il voulait pouvoir profiter de sa fille. La justice savait ce qui se passait. Aucune protection n'a été mise en place. Et puis pour trouver du travail quand on vient des quartiers nord, c’est très difficile.

Mais pour s’en sortir, il faut aller à l’école dans d'autres quartiers, un peu moins défavorisés. Moi, j'ai suivi toute ma scolarité dans le 10ème. Ce n'est pas dans les codes des quartiers nord d'aller à l'école.

Sinon, cela aurait été impossible ?

Peut être pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a compris justement qu'il fallait nous sortir de ces quartiers où on voit des grands frères ou des copains assis au pied d'un immeuble en train de guetter. A à cinquante mètres de l'école, on peut entendre des tirs et se dire que c'est normal. La routine. J'ai l'impression qu'en fait, on est dans un état de guerre.

Le président Macron va venir à Marseille la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ?

J'aimais le rencontrer et lui dire de nous regarder en face, et de comprendre la douleur qu'on ressent. J'ai écrit plusieurs courriers à la préfecture de police en demandant qu'il y ait des policiers ici pour nous rassurer qu'à la sortie des écoles. Je voudrais juste lui dire regardez derrière ces victimes, derrière ces voyous, il y a des familles. Lui dire : apprenez un peu à nous connaître. Apprenez un peu à vivre avec nous, apprenez à vivre avec l'insalubrité. Avec des cafards à tous les étages, avec des rats au pied des immeubles. Après vous viendrez me dire ce que nous méritons. Est ce qu'on ne mérite pas dans mon quartier.

Comment votre association essaie de changer la situation de ces quartiers ?

On a mis en place un système de colis alimentaires qui nous permet de parler avec ces familles, de discuter avec elles, d'essayer d'entrer dans leur intimité et de créer un sentiment de confiance. Il y a des mamans qui disent ue leur enfant était malheureusement lié au trafic de stupéfiants. Avec cet argent, elles faisaient les courses, elles payent l'électricité, elles payent les fournitures scolaires des plus petits.

Qu'est ce qui est le plus urgent, à votre avis ? Plus de policiers ?

Oui. Mais il faut rouvrir des commissariats de secteur, des commissariats de proximité et faire que ces policiers soient affectés à ce quartier. Le policier va peut-être créer un lien avec ces jeunes, apprendre à les connaître, à les appeler par leur prénom. Récemment, des agents de police sont venus avec trois ou quatre camions de CRS. Ils viennent, ils mettent tous les jeunes qui sont au pied des immeubles, même les plus petits qui étaient en train de jouer au pied de la tour contre le mur. Hop, fouille tous contre le mur, je les ai vus faire. On a vraiment l'impression que c'est une rafle.

Alors que moi, je rêve de voir un policier qui connaît les jeunes du quartier, qui connait les parents. Quand il voit un enfant faire n'importe quoi, il monte chez sa mère lui dire : ”madame, regardez ce que votre fils a fait”, et que la mère vienne et lui fasse la honte de sa vie devant tout le monde pour qu'il ne recommence plus.

Vous espérez qu'un jour, celui qui a tué votre frère soit arrêté et soit jugé ?

Il y a déjà eu des incarcérations. C'est ça qui m'a beaucoup rassuré. L'enquête a avancé. Moi, ce que je veux, c'est un jugement, mais pas pour que cette personne aille en prison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que cette personne là prenne conscience que derrière ce qu'elle a fait, que derrière la barbarie et que derrière l'atrocité dont elle a fait part avec mon frère et ses amis, et qu'elle comprenne que derrière ça, elle a laissé des victimes. Je veux qu'elle regarde sa fille qui ne pourra pas aller au parc avec son papa, ne pourra pas être sur les épaules de son papa, ne pourra pas jouer avec son papa.

Pas de haine ?

Non parce que j'ai compris que justement, cette personne, elle était aussi victime de ce système et que ce n'est ni le premier ni le dernier. Malheureusement, on a vu qu'il y en a eu beaucoup d'autres après. Et justement, je me dis qu'en fait, cette personne n'a pas compris qu'aujourd'hui, c'est lui qui a tué. Mais demain, quand il va avoir beaucoup trop d'éléments et qu'il va être un peu dérangeant pour les Barons qui sont à Dubaï, ça va être lui le prochain sur la feuille.