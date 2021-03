Régularisation de Madama : le jeune malien en garde à vue ce mardi au commissariat de Gerzat (Puy-de-Dôme)

Ils sont partis de Loudes, en Haute-Loire, tôt, ce mardi matin, pour être à l'heure au commissariat de Gerzat, près de Clermont-Ferrand. Il est 9 heures 30, Madama, Eric, et Véronique, ses "parents d'accueil", ont rendez-vous avec les policiers dans le cadre de la demande de régularisation du jeune malien. Après avoir refusé de lui accorder un titre de séjour, le Préfet de Haute-Loire a accepté que son dossier soit réexaminé. Mais à son arrivée à Gerzat, Madama a été placé en garde à vue. Un choc pour ses parents et pour les personnes venues les soutenir devant le commissariat, parmi lesquelles des militants de RESF, Sud-Education et la CGT.

L'extrait d'acte de naissance de Madama

Les premiers documents fournis dans le dossier étant contestés par l'administration, Madama a dû en produire de nouveaux. Eric et Véronique ont contacté le village du jeune homme qui leur a fait parvenir un extrait d'acte de naissance. Mais ce document n'a pas convaincu les policiers. Eric témoigne :"On leur a dit la vérité, c'est nous qui avons fait les démarches, ce n'est pas Madama, donc il ne peut pas tricher, il ne peut falsifier les documents. C'est nous qui avons demandé les papiers au Mali. Nous on ne sait plus quoi faire ! Madama a fait des choix, il a une nouvelle famille en France, un maitre d'apprentissage qui l'attend pour travailler. Sil retourne au Mali, il va se trouver dans une pauvreté extrême, et il y a les islamistes aux portes du village".

Eric en appelle au Préfet de Haute-Loire, à son humanité. Le jeune homme fait partie de la famille dit-il : "C'est le fils que nous n'avons pas eu avec Véro. Si Madama repart, sa vie est détruite mais la nôtre aussi !".

Eric, le "papa d'accueil" de Madama © Radio France - Dominique Manent

Un comité de soutien scandalisé

Devant le commissariat, une douzaine de personnes, issues notamment de la CGT, de Sud Education, de RESF, sont venues soutenir Madama et ses parents. Tous sont scandalisés, à la fois par la garde à vue, et par le parcours du combattant imposé au jeune malien._"On est le pays des droits de l'homme, il n'y a pas de raison de ne pas accueillir ces jeunes dans de bonnes conditions"_souligne Frédéric Canguilhem de la CGT-Education.

Françoise se tient un peu à l'écart. Elle est venue spontanément, car l'histoire de Madama la touche :"Il veut s'intégrer, il faut tout faire pour qu'il puisse rester !". Françoise qui pense à ce jeune apprenti boulanger récemment régularisé par le Préfet du Doubs, grâce à la mobilisation lancée par son patron.