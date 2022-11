Reignier : un motard de 37 ans meurt dans un accident sur la RD 2

Un accident de la route a fait un mort ce dimanche 13 novembre en Haute-Savoie. Vers midi et demi, une moto et une voiture sont entrées en collision sur la RD 2 entre Annemasse et Reignier. Un choc très violent sur cette petite route accidentogène.

Le motard, âgé de 37 ans, est décédé. Le conducteur du 4x4 est indemne, ainsi que deux témoins de l'accident.