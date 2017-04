A Reims:14 blessés dans une collision entre un bus et un tramway

Spectaculaire accident ce jeudi en fin d' après-midi entre un bus et un tramway à Reims dans le secteur du pont de Laon, en plein centre ville. Un tramway a percuté un bus. Le bilan provisoire fait état de 14 blessés dont 1 grave.

Des passagers blessés, d'autres en état de choc, la collision entre un tram et un bus en plein centre ville de Reims a fait 14 blessés dont 1 grave en cette fin de jeudi après-midi . Le nez du tramway est allé s' encastrer au milieu du bus. On ne connait pas les circonstances exactes de l' accident. Défaillance technique ou erreur humaine ? Il faudra entendre les chauffeurs et visionner les vidéos des caméras de surveillance qui équipent le tramway et la ligne de tramway pour savoir ce qui s'est passé.

Collision entre un bus et un tram à Reims © Radio France - Kévin Lambert

La circulation des tramways a été coupée en centre ville et des navettes ont été mises en place par Citura ,l'opérateur de transports en commun dans le Grand Reims.