Adolescent poignardé à mort par son camarade de classe à Reims : le meurtrier condamné à 15 ans de prison

Les parents et la sœur d'Éloi-An interviewés après le rendu du jugement.

L’affaire était jugée à huis clos pendant trois jours au palais de justice de Reims (Marne). Ce vendredi, un adolescent a été reconnu coupable du meurtre d'Éloi-An, un élève de son collège. Il est condamné à 15 ans de prison par le tribunal pour enfants. La peine encourue était de 20 ans.

Des parents effondrés

Le drame s'est produit en juin 2021. Moqué pour avoir participé à un clip de rap, le meurtrier, âgé de 14 ans, a poignardé Éloi-An Delattre, un camarade de classe du même âge, à la sortie des cours près de la cathédrale dans le centre-ville de Reims. Un coup de couteau à la tempe fatal : près de trois mois plus tard, le 21 août 2021, l'adolescent décède des suites de ses blessures dans sa chambre d'hôpital.

Avec la perte de notre fils, on a été condamné à perpétuité. - la mère d'Éloi-An

Ses parents, qui avaient appelé à une peine sévère, se sont exprimés à la sortie du tribunal. "Il n'y aucune peine qui sera à la hauteur de ce qu'on a vécu, de la gravité des faits, de tout ce qu'on ressent, jure la mère d'Éloi-An aux côtés de sa fille et de son mari. Donc il est clair qu'aucune peine n'est satisfaisante pour nous. Après, c'est conforme aux réquisitions du procureur. Il fallait au moins ça."

L'association de soutien à la famille Delattre était présente lors du procès. © Radio France - Laurence Méride

Reconnu coupable de "meurtre sur mineur de moins de 15 ans", l'adolescent, incarcéré depuis plus d'un an, a été reconduit directement en prison. Sa peine de 15 ans de réclusion criminelle est assortie d'un suivi sociojudiciaire de 7 ans qui comprend une obligation de soins et d'indemnisation des parties civiles. En cas de non-respect de ses obligations, le condamné risque quatre ans de prison supplémentaires.

Une cellule psychologique a été mise en place pendant les trois jours du procès. © Radio France - Laurence Méride