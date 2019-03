Reims : au procès sur fond de rivalités entre quartier, des peines de 2 à 4 ans de prison ferme

Reims, France

Presque un an jour pour jour après les fais, dix hommes âgés de 19 à 27 ans étaient jugés depuis mardi devant le Tribunal correctionnel de Reims pour des faits de violences qui se sont produits en mars 2018 dans le quartier Croix rouge à Reims. Un procès sur fond de rivalité entre le quartier Croix rouge et le quartier Wilson. Le tribunal a rendu sa décision ce jeudi 28 mars : sur les 10 prévenus, 8 sont condamnés à des peines de 2 à 4 ans de prison ferme et deux sont donc relaxés.

3 et 4 ans de prison ferme pour les deux frères accusés d'avoir tiré les coups de feu

Six hommes originaires du quartier Croix rouge ont été reconnus coupables du guet-apens et de l'agression contre un entraîneur de basket le 16 mars 2018, au gymnase Lapique. L'entraîneur avait été tabassé sans raison apparente, par un groupe d'une dizaine d'individus armés de battes de baseball, clubs de golf et de couteaux, et ce malgré la présence des enfants. Deux autres prévenus été relaxés pour ces faits.

Et deux frères originaires du quartier Wilson ont eux été condamnés à 3 et 4 ans de prison ferme pour les coups de feu tirés le lendemain, le 17 mars, devant la supérette Spar dans le quartier Croix rouge. L'un d'eux n'était pas là au moment où la décision a été rendue ce jeudi.

Je suis totalement innocent, j'ai pas de problème avec la victime, avec son frère, avec son quartier ! - l'un des prévenus

Tous ont clamé leur innocence pendant toute la durée du procès, tandis que leurs avocats avaient demandé la relaxe, dénonçant notamment le manque de précision du témoignage de la victime et la fragilité des images de vidéosurveillance. Ce qui n'a pas convaincu visiblement le tribunal correctionnel qui a prononcé des peines toutefois moins lourdes que les réquisitions du procureur.

Les réquisitions de la procureur de la République étaient lourdes en effet : jusqu'à 7 ans de prison. Le parquet de Reims voulait ainsi "envoyer un message à la jeunesse de ces quartiers" dans un contexte où "un seul inédit de violence a été franchi en 2018 dans les quartiers Wilson et Croix rouge" à Reims avait expliqué à l'audience Amandine Boyer mercredi.