Reims : bientôt des caméras-piétons pour les surveillants de la maison d'arrêt

Reims, France

À Reims comme dans tous les établissements pénitentiaires, des caméras-piétons feront bientôt partie de l'équipement des surveillants. Une caméra mobile ou d'intervention, sanglée sur la poitrine ou à l'épaule, elle permettra de filmer et d'enregistrer les interactions avec les détenus. Un équipement déjà expérimenté en 2018 dans neuf établissements et qui semble donc avoir donné satisfaction. L'expérimentation va être généralisée pour une période test de trois ans.

Déjà des gilets pare-balles et anti armes-blanches

Les caméras-piétons s'ajoutent aux gilets pare-lames et pare-balles dont les agents ont été dotés ces dernières semaines. 20 premiers maillots de protection ont ainsi été reçus à la maison d'arrêt de Reims. Une dotation destinée à chaque agent pénitentiaire. Un équipement qui était demandé et attendu par les agents après des agressions au couteau, la plus récente et spectaculaire ayant eu lieu en mars 2019 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe quand des surveillants se sont fait agresser avec des couteaux en céramique.