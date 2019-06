Reims : "C'est comme si on l'assassinait une deuxième fois", les proches de Kevin en colère devant la cour d'appel

Reims, France

Sur les pancartes des "Justice pour Kevin", des "Justice, où te caches tu ?". Sur les t-shirts blancs, le visage du jeune homme de 17 ans, assassiné d'une vingtaine de coups de couteau, en juin 2018 à Mourmelon-le-Grand.

Et, sur leur visage à eux, de la colère, quelques larmes et, surtout, un sentiment d'injustice. C'est pour cela qu'ils sont venus manifester, en silence, devant la cour d'appel de Reims. C'est elle qui a, jeudi, autorisé l'ex-petite amie de Kevin à sortir de sa prison du Nord, en attendant son probable procès pour assassinat pour un vice de procédure.

"Erreur inadmissible", revenait régulièrement, mardi. © Radio France - Thomas Coignac

Dès jeudi soir, ils ont lancé une pétition, pour demander "un amendement sur le code pénal pour éviter les vices de procédures". Ils l'ont adressée au président de la République Emmanuel Macron, au premier ministre Edouard Philippe, et Nicole Belloubet, ministre de la justice. Cette dernière a aussi reçu un courrier de l'avocat des parents de Kevin, pour demander des sanctions contre les responsables du vice de procédure.

"La pétition a été signée jusqu'en Côte d'Ivoire et au Sénégal, elle touche tout le monde, dit Andrée Rocca, qui en est à l’initiative. Et aujourd’hui, on manifeste, avec des personnes qu'on ne connaît même pas. Il faut que la justice voie qu'on est là, et que l'on se fasse entendre".

Sur place, la pétition a recueilli une trentaine de signature. Sur internet, près de 3 000. © Radio France - Thomas Coignac

Sur place, les critiques, et les rancœurs, sont partagées. Certains, comme Alexia, contre "la greffière", qui aurait oublié d'envoyer les documents, et causé le vice de procédure. "Il faut qu'elle soit sanctionnée. Si nous, on arrive en retard au boulot, on est sanctionnés". "Je me demande si elle a des enfants...", soupire Andrée Rocca.

Et puis, d'autres, dans la lignée de la pétition, reprochent à l'institution judiciaire le fait qu'un simple vice de procédure puisse mener à la libération d'une suspecte de meurtre, à l'image d'Inès, une amie de Kevin. "Quel vice de procédure peut justifier ça ? La situation est ridicule ! Une meurtrière est sortie pour une erreur de greffière. Mais c'est pas la greffière qui l'a tuée. Si c'est ça la justice, alors, elle porte mal son nom".

"C'est comme si on l'assassinait une deuxième fois, dit Sandrine, une cousine éloignée de Kevin. Je veux bien entendre le vice de procédure, mais il faudrait qu'il y ait une clause spéciale pour ce genre de cas, les plus graves."

En tout cas, tous s'accordent à dire qu'à Mourmelon, l'ambiance est pesante, "un peu tendue, tout le monde parle de ça", dit Alexia. Comme il y a un an, au moment de la mort de Kevin, et comme il y a quelques jours après une marche blanche, pour se souvenir, un an après. En tout cas, les proches promettent de ne pas s'arrêter là. Certains parlaient déjà, mardi, d'entamer une grève de la faim, ou de déplacer les manifestations vers le Nord, là où habite désormais la suspecte de l'assassinat.