Reims : condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir sorti une arme dans un restaurant

Reims, France

Un homme de 28 ans a été condamné ce lundi 29 avril, en comparution immédiate, à six mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Reims pour avoir sorti une arme et menacé un client dans le restaurant KFC situé place d'Erlon à Reims. C'est à la suite d'un différent futile avec un client -qui a refusé de lui donner de la mayonnaise!- que l'homme originaire d'Epernay a sorti son pistolet semi automatique qu'il portait à la ceinture. Il est alors 23 h 05 vendredi 26 avril, il y a d'autres clients au deuxième étage du restaurant KFC, et la place d'Erlon est pleine de monde.

Un homme "incontrôlable" au moment de son interpellation par la police

Lorsque la police arrive sur les lieux, l'homme refuse d'obtempérer et se débat violemment. Selon l'avocate de deux fonctionnaires de police qui sont intervenus ce soir là, il a résisté à une clé de bras et une clé d'épaule. Sans compter que l'homme était très alcoolisé. "J'avais bu avec mes copains depuis 19 h à Epernay et après on est venu à Reims...", explique le jeune sparnacien. Mais aucune explication sur ce pistolet qu'il portait à la ceinture. "A jeun, j'aurai jamais été comme ça... ".

Il était jugé ce lundi pour violence avec menace d'une arme, port prohibé d'arme de catégorie B, rébellion avec arme. Il a déjà six mentions au casier judiciaire, dont une condamnation pour port d'arme prohibé en 2017. Vendredi soir, le pistolet était chargé puisque 9 cartouches ont été retrouvées.