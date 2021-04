Reims : Décès de Jean-Louis Vogt, la figure emblématique du Café du Palais

Ce samedi, jour de distraction pas excellence, les rémois et ex-rémois traînent leur peine en bandoulière. Le "restaurateur artiste" Jean-Louis Vogt n'est plus depuis hier. Il laisse en souvenir son humour, son fantaisie et sa grande générosité