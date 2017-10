Reims : des objets confisqués par la justice donnés aux associations

Le tribunal de grande instance de Reims a fait ce mardi une première donation inédite à des associations caritatives. Des scellés, objets confisqués par la justice et jamais réclamés, sont donnés et retrouvent ainsi une nouvelle utilité. Le don plutôt que la destruction.

C'est le début d'une nouvelle "vie" pour des scellés qui dorment depuis des mois, voire des années, dans les sous sols sécurisés du palais de justice de Reims. "Ça peut être des vélos, un extincteur, une machine à coudre, des peluches, en fonction des infractions judiciaires..."on trouve de tout", explique Michel Gentilini, le directeur du greffe du tribunal de Reims qui a la responsabilité des scellés. Pour la première fois ce mardi 17 octobre, d'anciens scellés, des objets saisis et confisqués par la justice, ont donc été donnés à des associations caritatives. Le procureur de la République de Reims a signé une convention avec 6 associations -dont le Secours catholique ou les Restaurants du coeur- pour ainsi faire des donations.

Cette pompe a été donnée à l'association des Restaurants du coeur de la Marne. © Radio France - Sophie Constanzer

Des donations sous conditions, comme l'explique Matthieu Bourrette, le procureur de Reims : "Ce sont des objets qui ont été définitivement confisqués par la justice, qui ont une très faible valeur financière, moins de 300 euros et les associations se sont engagées à ne pas les vendre". Des peluches, une boîte à outils, un aspirateur, deux vélos, ou encore deux pompes ! ont été distribués ce mardi. Deux pompes qui reviennent aux Restaurants du coeur de la Marne. "On a un atelier chantier d'insertion pour lequel on gère un jardin donc les outils m'intéressent à ce titre là", précise le président François Houssin.

Les 6 associations se sont engagées à ne pas vendre les objets. © Radio France - Sophie Constanzer

Deux distributions de scellés par an

Il s'agit d'objets définitivement confisqués et jamais réclamés par des victimes, voués à la destruction. Et qui ont fait l'objet de vérifications. "Il y a des objets qui n'iront jamais dans cette liste là parce que ce sont des objets illégaux ou dangereux : je n'ai pas le droit de proposer des vêtements contrefaits même si ces vêtements pourraient parfaitement être utilisés", précise Matthieu Bourrette. Bannis aussi de la liste : les objets qui ont servi à commettre un crime, question d'"éthique" pour le procureur de Reims. Le tribunal de grande instance de Reims prévoit deux distributions d'anciens scellés par an aux associations, en octobre et en avril.