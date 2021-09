Reims : l'ancien patron de l'antiterrorisme ardennais condamné pour détention d'images pédopornographiques

L'audience s'était tenue à huis clos en juin dernier. Olivier Combe, 60 ans, appelé à comparaitre pour agression sexuelle en 2016 et consultation habituelle et détention d'images pédopornographiques entre mars 2014 et mai 2019. L'ancien chef de l'antiterrorisme ardennais, tombé pour avoir stocké des milliers d'images pornographiques de mineurs et soupçonné d'agressions sexuelles sur une jeune fille qu'il suivait dans le cadre d'un travail de déradicalisation. Une jeune fille de 17 ans à l'époque des faits, une jeune musulmane à deux doigts de partir en Syrie.

Pour lui, une romance, pour elle, des agressions sexuelles

Olivier Combe a fait de la prison lors de l'instruction de cette affaire. Libéré au dixième mois de détention en avril 2020 et placé sous contrôle judiciaire. Le tribunal l'a reconnu coupable de détention d'images pornographiques de mineurs et l'a condamné ce mardi à deux ans de prison dont un avec sursis probatoire et obligation de soin. En revanche, le tribunal l'a relaxé des faits d'agression sexuelle. Un jugement que ne comprend pas l'avocate de la plaignante, maître Pauline Manesse et qui se demande pourquoi un tel message d'impunité dans un dossier qui , selon elle, était solide. L'avocate espère que le parquet de Reims fera appel de cette décision. Le jour de l'audience, le procureur avait demandé la condamnation du prévenu à quatre ans de prison ferme pour tous les délits reprochés.

Maître Pauline Manesse, du barreau de Reims © Radio France - Sylvie Bassal

L'ancien chef de l'antiterrorisme ardennais avait dit à l'audience qu'il pensait que ses sentiments étaient partagés par la plaignante. Une romance. Non, des agressions sexuelles répétées pour l'avocate de la jeune fille, maître Manesse, qui espère qu'il y aura un nouveau procès en appel.