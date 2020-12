Reims : l'appel au secours de la maraude citoyenne pour un sans-abri gravement blessé

C'est un cri d'alarme lancé ce jeudi par la maraude citoyenne de Reims (Marne). La présidente du collectif, Zahia Nouri, alerte sur la situation d'Ali, un sans-abri rémois de 42 ans. Le 1er décembre dernier, elle l'emmène aux urgences pour soigner une plaie importante au niveau de la cuisse. Ali est ausculté puis il sort de l’hôpital quelques heures plus tard, les médecins expliquent à Zahia Nouri qu'Ali doit se rendre au service de traumatologie pour se faire "réparer sa jambe", d'ici 48 heures.

Sauf que plus de 15 jours plus tard, Ali est toujours dans son squat, dans des conditions précaires. Il n'a pas été accepté en traumatologie et l'état de sa jambe s'aggrave.

"Il y a urgence"

Le service de traumatologie de l'hôpital de Reims demande à Ali et Zahia de passer aux urgences, ce qu'ils ont déjà fait et les urgences leur demande d'aller en traumatologie. Ce jeu du serpent qui se mord la queue n'a que trop duré pour Zahia Nouri : "Là il y a urgence, je croyais qu'un médecin, quand il prêtait serment c'était pour soigner tout le monde. C'est un serment d'hypocrite (nldr : au lieu d’Hippocrate). Faut soigner les gars ! C'est pas parce que c'est un SDF, drogué ou quoi qu'on doit le traiter comme un animal."

Face à une situation bloquée depuis le 1er décembre, la présidente de la maraude citoyenne rémoise espère que son appel lancé dans les médias portera ses fruits. Selon elle, il s'agit là d'une urgence vitale puisque "Ali risque de perdre sa jambe et même de mourir" si aucun soin ne lui est apporté rapidement.