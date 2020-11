Reims : la police lance un appel à témoins pour retrouver l'acteur Djédjé Apali, un an après sa disparition

Un appel à témoins a été lancé ce lundi 2 novembre 2020, par la police nationale de Reims (Marne), pour retrouver Djédjé Apali, 45 ans. L'acteur, originaire d'Orléans et connu pour ses rôles dans "Jeune et jolie" et "Le gang des antillais", n'a plus donné signe de vie depuis octobre 2019. Dans son tweet, la police précise qu'il vit à Reims et qu'il se rend régulièrement à Paris pour le travail.

Djédjé Apali, mesure 1 mètre 82, il a les cheveux noirs, les yeux marrons. Il est de corpulence athlétique, sa tenue vestimentaire est inconnue. Une enquête a été ouverte, en juillet 2020, pour disparition inquiétante. Si vous avez des informations permettant de localiser Djédjé Appali, le commissariat de Reims est joignable au 03 26 61 44 00.

Son porte-monnaie retrouvé chez lui

Dans une interview accordée à nos confrères de la 1ère, la sœur aînée du comédien, domiciliée à Orléans, confie être venue à Reims après le premier confinement. Dans l'appartement de son frère, elle retrouve son portefeuille avec l'ensemble de ses papiers d'identité, carte bancaire et argent liquide. "Nous avons travaillé sur ses comptes bancaires, sur l'usage éventuel de sa carte bleue. Pour l'heure, nous n'avons aucun élément. C'est pour cela que nous avons lancé un appel à témoins", a précisé Matthieu Bourrette, procureur de la République de Reims, à nos confrères. La voiture de l'acteur aurait été retrouvée sur un parking, à Reims, en septembre dernier, toujours selon la 1ère.