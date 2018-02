Un homme de 25 ans est jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Reims pour homicide involontaire et délit de fuite. Il est accusé d'avoir fauché mortellement un piéton le soir de Noël en décembre dernier.

Reims, France

Accusé d'avoir renversé et tué un piéton à Reims le soir de Noël, un homme âgé de 25 ans est jugé devant le tribunal correctionnel de Reims ce jeudi 1er février pour homicide involontaire et délit de fuite. Le 25 décembre dernier, l'homme a percuté un piéton rue du Chalet à Reims devant les yeux de sa femme et de son fils, avant de prendre la fuite. Le piéton, un homme de 53 ans, n'avait pas pu être ranimé par les secours à leur arrivée.

L'homme de 25 ans a été interpellé deux jours plus tard par la police. Il est également accusé d'avoir incendié sa voiture dans un champ pour effacer les traces de l'accident, et ainsi les preuves.