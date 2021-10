Reims : le conducteur de la trottinette blessé semble avoir foncé sur un policier selon les enquêteurs

Des rumeurs dans le quartier Wilson affirment qu'il a été percuté par une voiture de police, mais les premiers éléments de l'enquête contredisent cette thèse. Le jeune homme de 26 ans, qui circulait à trottinette, aurait percuté délibérément un fonctionnaire de police et se serait ensuite blessé à la tête en tombant il y a deux semaines. C'est ce que révèle le procureur de la République de Reims.

Blessé à l'issue d'une course-poursuite

Le 14 octobre dernier, en milieu d'après-midi, des policiers repère le jeune homme place Mozart en train de discuter avec une autre personne, alors qu'une interdiction de contact a été décidé. Les forces de l'ordre veulent les interpeller mais le jeune homme tente de les semer en trottinette. Au bout de dix minutes, un policier parti à sa recherche à pied se retrouve face à lui et lui ordonne de s'arrêter.

Selon les témoignages recueillis, le jeune homme refuse : il lui fonce dessus délibérément, le percute, tombe et se blesse gravement à la tête. Il est toujours dans le coma et son pronostic vital est toujours engagé. Face aux accusations de bavure, le procureur se montre ferme. Aucun élément n'incrimine pour l'instant la police. "Nous avons la déclaration du policier qui était piéton et qui a indiqué cette version-là, détaille le procureur. Nous avons un de ses collègues qui l'avait en visuel et qui a confirmé cet élément-là. Les constatations médicales, tant sur le conducteur de la trottinette que sur le fonctionnaire de police, sont compatibles avec cette version-là".

Pas de bavure selon le procureur

Des investigations complémentaires ont été menée pour confirmer ou infirmer la thèse d'un choc volontaire de la part de la police : "Aucune voiture n'a de dégât sur aucune partie du véhicule, laissant penser qu'il y a pu avoir une percussion. Nous avons également la trottinette et il y a là non plus aucun élément permettant de déterminer l'existence d'une percussion avec un véhicule. Et enfin, au sol, il n'y avait aucun élément comme des traces de freinage qui laisseraient penser qu'il y a pu y avoir une percussion entre un véhicule et la trottinette.", explique le magistrat.

Lors de la conférence de presse, Matthieu Bourrette a tenu à préciser qu'il ne tolèrerait pas une instrumentalisation de l'affaire ni des débordements. "Je ne voudrais pas que l'on utilise la douleur d'une famille qui est objective. Je ne voudrais pas que l'on utilise des rumeurs pour commettre des infractions pénales contre les fonctionnaires de police, contre les services de la Ville, les services de l'Etat. Et je le dis très fermement : si l'on demande effectivement la justice, qu'on laisse la justice travailler, qu'on en accepte les conclusions. Et je le dis avec encore plus de fermeté : les actes de délinquance seront poursuivis et réprimés par mon parquet à la hauteur de leur gravité", a-t-il conclu.

L'appel à témoins lancé la semaine dernière reste en vigueur. L'avocat de la famille dispose désormais du dossier et a huit jours pour demander des actes d'enquêtes supplémentaires.