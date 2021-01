Reims : le footballeur Antoine Conte devant le tribunal correctionnel ce mardi pour violence avec arme

En décembre 2016, le footballeur qui évoluait alors au Stade de Reims avait agressé un jeune lycéen de 19 ans. Liam tentait de s'interposer entre Antoine Conte et sa compagne. Il avait été mis à terre à coups de batte de baseball. Antoine Conte doit comparaître devant le tribunal ce mardi.

L'audience est prévue ce mardi après midi devant le tribunal correctionnel de Reims. Antoine Conte, appelé à comparaître pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Les faits remontent au mois de décembre 2016 quand il a reconnu avoir frappé un jeune lycéen de 19 ans. Liam, alerté par des cris, avait tenté de s'interposer lors d'une dispute conjugale entre Antoine Conte et sa compagne.

Antoine Conte était alors retourné chez lui pour ressortir quelques instants plus tard, armé d'une batte de baseball, il avait frappé le jeune lycéen. 'Un pétage de plombs" avait reconnu Antoine Conte. Placé sous contrôle judiciaire depuis les faits, Antoine Conte avait interdiction de séjourner dans le département de la Marne, interdiction d'approcher la victime, les témoins et sa compagne. Antoine Conte a quitté la France et poursuit aujourd'hui sa carrière de footballeur au Beita Jérusalem.