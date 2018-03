Reims, France

Les avocats du barreau de Reims se sont mobilisés ce vendredi pour protester contre la réforme de la justice. Symboliquement, le cortège s'est déplacé de la Cour d'appel jusqu'à la Caisse d'allocations familiales, à quelques mètres. Les avocats ont alors déposé des faux dossiers de fixation de pension alimentaire devant l'établissement. "C'est l'un des projets de la réforme, affirme Oliver Delvincourt, Bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims.Les pensions alimentaires seront fixées par la CAF et non plus par le juge."

Les avocats dénoncent la déjudiciarisation au cœur de la réforme portée par la ministre de la justice Nicole Belloubet. Des axes pour éviter au maximum le recours aux tribunaux et accélérer les procédures via le numérique : " La déjudiciarisation c'est la déshumanisation. Le numérique, l'informatique, c'est bien pour faciliter les transmissions. Par contre, si le justiciable ne voit plus son juge, ça ne va plus", déplore Olivier Delvincourt.

Le gouvernement impose son projet de loi - Olivier Delvincourt

Autre problème pour le Bâtonnier de Reims, l'accès à internet : "13 millions de Français ont des difficultés avec ça. Certains n'ont pas d'ordinateur , d'autres ne savent pas bien le manier. Donc ceux-là ne pourront pas accéder à la justice."

La déshumanisation effraie ces avocats inquiets pour l'avenir de leur profession. Mais ils le jurent, "ce n'est pas un langage corporatiste. On veut défendre un modèle de justice." Pour Olivier Delvincourt, le gouvernement doit écouter plus attentivement les propositions des avocats : "On propose des choses depuis des mois et des mois. Mais le gouvernement impose son projet de loi et ne nous permet pas d'en discuter."

