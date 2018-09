La Marne et les Ardennes sont placées en vigilance jaune aux orages et aux vents violents. Des rafales sont annoncées jusqu'à 100 km/h dans la région. Conséquence : plusieurs manifestations sont annulées à Reims ou encore à Charleville-Mézières.

Champagne-Ardenne, France

Ça souffle fort dans la région. Des pluies et de gros coups de vents sont annoncés ce dimanche après-midi. Dans les Ardennes et la Marne, les rafales peuvent atteindre 80 voire 100 km/h. Toute la région est placée en vigilance jaune aux orages et aux vents violents.

En raison d’une #alerte#météo, de très fortes rafales sont attendues dès 13h et jusqu’à 21h sur #Reims. Les parcs et jardins seront #fermés et les manifestations sur la voie publique #annulées. Merci de votre compréhension pic.twitter.com/O5ROn03yLh — Ville de Reims (@VilledeReims) September 23, 2018

Conséquence de ces intempéries : les parcs et jardins de Reims sont fermés au public de 13h à 21h. Les manifestations en extérieur sont également annulées. C'est le cas pour l’événement Block Party prévu ce samedi après-midi place du forum.

@VilledeReims a décidé d'annuler la #BlockPartyReims en raison des risques de vents violents prévus jusqu'à demain ! pic.twitter.com/sAmaMw93qR — Velours (@VeloursProd) September 23, 2018

A Charleville-Mézières, toutes les activités prévues dans le cadre de la fête du sport sont également annulées. Plus largement, le préfet des Ardennes en appelle à la vigilance de tous. Des pluies abondantes pourraient tomber notamment dans le secteur du nord rethélois.