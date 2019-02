Reims : trois hommes poursuivis pour des vols à l'étalage en série

Deux hommes originaires de Georgie interpellés et condamnés pour une série de vols à l'étalage. Une vingtaine au moins à leur actif dans les magasins et centres commerciaux de la région. Un troisième homme devra s'expliquer devant le tribunal en mai prochain.

Reims, France

L'enquête a commencé l'an dernier. Après plusieurs flagrants délits, les gendarmes ont compris qu'une bande sévissait dans la région, spécialisée dans les vols à l'étalage. La marchandise était ensuite revendue. Une délinquance itinérante et d'astuce. Itinérante parce que les individus écumaient les magasins et centres commerciaux. D'astuce parce qu'ils étaient bien équipés. De larges doudounes pour cacher le butin dans des pochettes en aluminium, outils et aimants pour neutraliser les systèmes d'antivol. Trois personnes de nationalité géorgienne ont été interpellées et sont poursuivies.

Des trois hommes interpellés, deux ont reconnu les faits et accepté de comparaître devant le procureur selon la procédure du plaider coupable. L'un a été condamné à cinq mois de prison avec placement en détention. l'autre à trois mois avec sursis. Le troisième individu interpellé ne reconnait pas son implication dans les vols à l'étalage. Il comparaîtra en mai prochain devant le tribunal correctionnel de Reims.