Reims : un automobiliste mis en examen, suspecté d'avoir fauché un groupe de piétons

Un automobiliste a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce lundi 21 novembre pour blessures involontaires, conduite en état alcoolique et délit de fuite. Il est suspecté d'avoir renversé une famille de trois personnes qui marchaient boulevard de la paix, à Reims, dans la nuit de samedi à dimanche. Une femme a été grièvement blessée et son pronostic vital reste engagé. Son conjoint et l'enfant qui l'accompagnait ont été plus légèrement blessés mais restent profondément choqués. L'automobiliste, qui avait pris la fuite, a été interpellé un peu plus tard. Il a été présenté ce lundi devant un magistrat.

