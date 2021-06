Un détournement de plus d'un million d'euros aurait été commis entre 2014 et 2020 à l'encontre de la clinique Courlancy à Reims. Un couple vient d'être écroué dans cette affaire.

Reims : un couple suspecté d'avoir détourné plus d'un million d'euros à un institut de cancérologie

Le couple mis en examen aurait détourné plus d'un million d'euros, selon le journal L'Union. Un homme et une femme ont été placés en examen et écroués ce jeudi à Reims, ils auraient détourné une très grosse somme d'argent à un institut privé de cancérologie de Reims, selon le parquet.

C'est à Courlancy que les faits auraient été commis entre 2014 et 2020. L'institut du cancer de cette clinique privée a saisi la justice en automne 2020. Une enquête a alors été menée par la police judiciaire. Après plusieurs investigations, les enquêteurs ont découvert qu'un détournement de plus d'un million d'euros aurait été commis.

Un ancien employé au cœur de l'affaire ?

Le couple mis en examen n'a pas d'antécédents dans des affaires pénales. L'homme occupait un poste de responsable comptable et informatique dans cet institut de cancérologie avant son licenciement pour faute.

Pour détourner cette somme, le couple aurait effectué des fausses facturations représentant 500.000 €, puis près de 600.000 € auraient complété cette somme, en détournant du matériel. L'ancien salarié de la clinique Courlancy a admis avoir détourné des fonds. Il ne reconnaît toutefois pas le détournement de matériel. Ce dernier se défend et évoque des dons des entreprises avec lesquelles il travaillait.

Sa femme a avoué être au courant de la provenance de ces fonds et en avoir bénéficié. Pour dissimuler ces sommes dans leur patrimoine, le couple aurait ensuite procédé à des montages financiers complexes.

Une information judiciaire est en cours pour escroquerie, abus de confiance, recel et blanchiment.