Reims : un dessinateur condamné à 10 mois de prison avec sursis pour avoir contrefait des oeuvres d'Hergé

Un illustrateur rémois a été condamné ce mardi 28 mai par le Tribunal correctionnel de Reims à 10 mois de prison avec sursis pour contrefaçon en récidive. Pascal Somon est accusé d'avoir dessiné et vendu des affiches librement inspirées de Tintin et de l'oeuvre d'Hergé.

Reims, France

Le tintinophile a toujours plaidé l'"hommage", mais pour le Tribunal correctionnel de Reims il s'agit bien de contrefaçon. Pascal Somon, dessinateur rémois, a été condamné ce mardi à 10 mois de prison avec sursis pour avoir dessiné et vendu des oeuvres inspirées des aventures de Tintin d'Hergé. C'est la société Moulinsart -qui est chargée de l’exploitation commerciale de l’oeuvre d’Hergé et des produits dérivés- qui a poursuivi l'illustrateur.

Le procureur de la République avait requis 6 mois de prison ferme

_"Je comprends pas, pour moi de la contrefaçon c'est prendre une couverture, faire une photocopie et signer Hergé_, moi j'ai toujours signé mes dessins Somon et c'est pas de la contrefaçon", a réagit ce mardi Pascal Somon. La peine prononcée est bien inférieure aux réquisitions du procureur de la République lors de l'audience du 30 avril, puisqu'il avait demandé de la prison ferme. Pascal Somon avait déjà été condamné en 2015 à cinq mois de prison avec sursis pour le même motif, contrefaçon.

Hergé c'est fini pour moi, Hergé il faut plus m'en parler -- Pascal Somon

"Pour moi ce que je fais en illustrations, ça s'apparente à des hommages", poursuit encore Pascal Somon, un album "Fétiches" à la main. Dans cet album dessiné par un collectif de 40 auteurs, il avait dessiné quatre planches inspirées de Tintin -le trait est très ressemblant-. Et quand on lui demande s'il va continuer à rendre "hommage" à Hergé, l'illustrateur répond sans hésitation : "ah non c'est fini pour moi, Hergé il faut plus m'en parler, c'est fini je suis dégoûté !".

Le dessinateur est également condamné par le Tribunal correctionnel de Reims à payer plus de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts et du préjudice moral, à la société belge Moulinsart et à la veuve d'Hergé Fanny Vlamynck, qui gère ses droits. Des sommes très importantes qui sont disproportionnées selon son avocat Maître Lherbier : "il n'a aucun revenu, il en vit pas, c'est pas un commerce ! il dessine et puis c'est tout, ça ne lui a rien rapporté".