Reims : un enseignant agressé par l'un de ses élèves au lycée Jean Jaurès

Un enseignant du lycée Jean Jaurès de Reims (Marne) a été agressé par l'un de ses élèves, ce vendredi 7 novembre 2020. Les faits se sont produits dans l'après-midi, entre deux cours, alors que le professeur se trouvait seul dans sa classe. Dans un communiqué, envoyé par l'académie de Reims, on apprend que la victime a réussi à se sauver pour donner l'alerte.

La police nationale s'est rendue dans l'établissement pour auditionner l'élève. Ce dernier est exclu du lycée en attendant son conseil de discipline. Le professeur agressé à porté plainte.

Une cellule psychologique mise en place

La victime a été prise en charge à l'hôpital, il ne serait que légèrement blessé. Après cette agression, le directeur académique se rendra dans l'établissement lundi matin. Une cellule psychologique a été mise en place dès ce samedi matin. "On ne s'attendait pas à ça dans notre lycée, le choc émotionnel doit être encore plus fort pour notre collègue", témoigne Christophe Girardin, professeur d'histoire dans le même établissement et secrétaire académique du syndicat SNES 51. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de cette agression, encore inconnues à cette heure.