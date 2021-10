Reims : un homme grièvement blessé à trottinette

Le procureur de la République de Reims a lancé deux enquêtes pour connaître les conditions exactes d'un accident de trottinette ce jeudi, quartier Wilson à Reims. L'une en recherche des causes de blessures graves, l'autre pour refus d'obtempérer et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce jeudi, un homme circulant à trottinette aurait refusé de s'arrêter à la demande de policiers et tenté de forcer le passage. Il aurait violemment chuté. Il ne portait pas de casque. Son pronostic vital est engagé. Les faits et les conditions de sa chute n'étant pas clairement établis, le procureur de la république, Matthieu Bourrette a ouvert deux enquêtes qui ont été confiées à la PJ.