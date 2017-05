Reims : un jeune étudiant étranglé, son agresseur interpellé

Quarante-huit heures après la découverte d'un corps mardi matin en pleine rue à Reims, un jeune homme a été présenté à un juge d'instruction ce jeudi après midi. Il est soupçonné d'avoir étranglé la victime, Mehdi, à peine vingt ans. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre.

Le corps avait été découvert tôt , mardi 2 mai à 4h30 du matin , en pleine rue, près de l' avenue Jean Jaurès à Reims. Le corps d'un jeune homme d'à peine vingt ans.Très rapidement les enquêteurs ont procédé à des auditions, à commencer par celui qui avait donné l'alerte et finalement interpellé quatre personnes, une fille et trois garçons, tous étudiants et âgés d'une vingtaine d'années. Ils ont raconté la soirée.

Le groupe a passé quelques heures ensemble et joué à des jeux sur console vidéo. Ils ont parié quelques dizaines d'euros. Mehdi, la victime a perdu et quand il a voulu récupérer son argent, les autres ont refusé. Le ton est monté. Mehdi s'est énervé et aurait porté les premiers coups. Les enquêteurs ont effectivement trouvé du sang séché sur ses mains.

Mort pour quelques dizaines d' euros

L'un des jeunes a riposté en l'étranglant à deux reprises. La seconde fois a été fatale. Pris de panique, le groupe a sorti le corps dans la rue et finalement l'un d'entre eux a alerté les secours.

Trois jeunes du groupe sont poursuivis pour non assistance à personne en péril et modification de scène de crime. Ils encourent cinq ans de prison. Le quatrième, poursuivi pour meurtre et modification de scène de crime risque trente ans de réclusion. Il a été présenté ce jeudi après-midi à un juge d'instruction.

Une histoire d' autant plus sordide que la victime ne connaissait pas son meurtrier ni les autres membres du groupe. Il avait rencontré l'un d'eux quelques heures auparavant seulement, pour un deal de cannabis.