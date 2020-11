Reims : un lycéen mis en examen après avoir agressé son professeur

Le lycéen, âgé de 15 ans, a reconnu avoir tenté d'étrangler son professeur au sein du lycée Jean Jaurès de Reims (Marne), vendredi 6 novembre 2020. Il a été mis en examen ce samedi et placé dans un établissement public éducatif.

Au lendemain de l'agression d'un enseignant, dans une salle de classe du lycée Jean Jaurès à Reims (Marne), l'un de ses élèves, âgé de 15 ans, a été mis en examen pour violences volontaires sans incapacité totale de travail sur une personne chargée de mission de service public.

Tentative d'étranglement

Selon le procureur de la République de Reims, le lycéen a tenté d'étrangler son professeur. La victime est parvenue à se libérer puis à alerter le personnel de l'établissement. L'agresseur a été interpellé sur la voie publique par une patrouille de police, il a été placé en garde à vue.

Lors de son audition, il a reconnu les faits et s'en est excusé. Il a expliqué aux enquêteurs avoir réagi "à une première agression physique de la part du professeur qui l'aurait volontairement heurté avec la porte de la salle de classe", précise Matthieu Bourrette, procureur de la République de Reims, dans un communiqué. Le jeune, de confession musulmane, reconnait une réaction disproportionnée et nie tout lien avec l'attentat perpétré à l'encontre de Samuel Paty, les caricatures de Mahomet et la minute de silence organisée lundi dernier. Il a également condamné les récents incidents "très graves".

Le parquet national antiterroriste informé

L'agresseur a été présenté, ce samedi, a un juge des enfants puis placé dans un établissement public éducatif. Il sera suivi par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Le procureur de la République de Reims précise que "la qualification retenue au regard des faits et l'âge du mis en cause ne permettait pas d'envisager une peine plus lourde". Le parquet national antiterroriste a été tenu informé des faits "afin de lui permettre de procéder à toute évaluation utile".