Reims : un prêtre accusé d'agressions sexuelles, une enquête est ouverte

Le Parquet de Reims a ouvert une enquête pour "agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, non dénonciation et non assistance". Un prêtre aurait fait subir des attouchements à plusieurs scouts à la fin des années 90.

C’est par mail, que le Procureur de la République de Reims a été informé de l’affaire. Jeudi 21 octobre, un homme d’une quarantaine d’années lui écrit : il aurait subi des attouchements non consentis, de la part d’un prêtre, alors qu'il était mineur et qu'il faisait parti d'un groupe de scouts. Des faits qui remonteraient à la fin des années 90. "Le soir même, je recevais un second mail", explique Matthieu Bourrette. Mail dénonçant les même faits, commis entre 1996 et 1999.

Dans son courriel, le premier plaignant ajoute que "d’autres victimes de l’époque sont prêtes à être entendues et que sa démarche résulte notamment du fait qu’il a appris que ce prêtre était toujours en activité".

C'est une affaire complexe. Je ne serais pas surpris qu'il y ait d'autres plaignants, confié le Procureur de Reims.

Dès la réception de ces courriels, le Parquet de Reims ouvrait une enquête pour "agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, non dénonciation et non assistance". Les premières investigations et auditions ont commencé ce lundi et elles devront permettre de qualifier au mieux les faits et de vérifier si les faits sont prescrits ou non.

L'Archevêché de Reims savait-il ?

De son côté l'Archevêque de Reims, Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, lui aussi destinataire des mails, s'est immédiatement entretenu avec le Procureur de la République, lui apportant même des documents. "Je n'en dirai pas plus sur le contenu de ces documents car ils doivent être analysés et recoupés par les enquêteurs", précise Matthieu Bourrette, "Ce sont des archives, mais aussi des documents vivants et je me félicite de cette transmission rapide".

Contacté par l'AFP, Eric de Moulins-Beaufort affirme dans un communiqué qu'en janvier 2000, "Les parents d'un scout" étaient entrés en relation avec l'Archevêque de l'époque, Monseigneur Jordan, lequel avait téléphoné "Dès le lendemain au procureur général près la cour d'appel de Reims". Selon l'Archevêché, des mesures conservatoires avaient été prises dès 1999 contre ce prêtre.