Une centaine de personnes se sont réunies avenue de Laon à Reims, ce samedi 9 janvier, un an jour pour jour après la mort de Skander. Ce jeune homme de 23 ans était mort percuté par un tramway alors qu'il circulait à trottinette. Ses proches réclament des aménagements sur cette avenue.

Reims : une marche blanche en hommage à Skander, mort il y a un an percuté par un tramway

"Je veux vivre", voilà le message que l'on pouvait lire ce samedi matin sur les pancartes des participants à la marche blanche en hommage à Skander. Ce sont les mots que le jeune homme de 23 ans aurait prononcé peu avant de mourir, le 9 janvier 2020, percuté par un tramway avenue de Laon. "Il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée des secours", explique Delphine, sa maman : "C'était important de rendre hommage à son courage et de montrer qu'on ne l'oublie pas".

Une centaine de personnes ont cheminé, au départ de l'église St Thomas, non loin du lieu de l'accident. "Ce n'est pas dans l'ordre des choses de se faire tuer par un tramway. Il ne faut plus que ça arrive !", dit Delphine. Skander circulait à trottinette le jour du drame et pour une raison que tout le monde ignore, il a traversé les voies du tramway malgré les alertes sonores de celui-ci.

Une centaine de personnes en hommage à Skander © Radio France - Clément Conte

Pour Karim, le père de Skander, il faut que la ville aménage cette avenue de Laon, où le tramway cohabite avec les voitures, les vélos et les piétons, sans piste cyclable "par manque de place" selon la mairie de Reims. "Je ne comprends pas. Les rollers et les vélos n'ont pas d'autre choix que de rouler sur les voies du tram", dit Karim, "C'est inadmissible de ne pas y avoir pensé".

"Je veux vivre" seraient les derniers mots prononcés par Skander avant sa mort le 9 janvier 2020 © Radio France - Clément Conte