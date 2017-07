Reims : une médaille de la défense nationale pour Floyd

Les honneurs pour Floyd de l' équipe cynophile du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Reims. Le berger belge reçoit ce jeudi 13 juillet une décoration pour son travail et son flair.

Floyd, sept ans, est spécialisé dans la recherche de stupéfiants mais aussi de billets . A son actif ces derniers mois, des saisies de plus de 400 g de drogue, principalement héroïne et cocaïne. Il a aussi flairé plus de deux tonnes de cannabis et 6000 euros en petites coupures.

Un berger belge tenace, perspicace qui fait le bonheur de son maitre et de son service. La médaille de la défense nationale lui sera attribuée à titre exceptionnel en récompense de services rendus.

Un bon chien Floyd. Il est le premier à se voir ainsi décorer dans le département de la Marne.