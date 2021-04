Relâcher ou pas la surveillance psychiatrique de Romain Dupuy

Depuis plus de 16 ans, le double meurtrier de l’hôpital psychiatrique de Pau est interné au sein de l'Unité pour Malades Difficiles de Cadillac en Gironde. Ce mardi matin, la justice examine sa sortie éventuelle de cette structure quasi carcérale.

Romain Dupuy doit-il, peut-il, sortir de l'Unité pour Malades Difficiles de Cadillac ? C'est la question posée ce mardi matin à un juge de Bordeaux. Romain Dupuy, l'auteur du double meurtre du CHP en décembre 2004 a été déclaré irresponsable. Il a fait l'objet d'un non-lieu psychiatrique en 2008. Plus de 16 ans après les faits, il est toujours dans cette UMD où il a été admis après sa garde à vue. Il est hospitalisé sous un régime quasi carcéral, et plusieurs experts considèrent aujourd'hui qu'il pourrait intégré une structure fermée "normale".

Seule la préfète peut décider

Mais cette décision, il n'y a que la préfète de Gironde qui peut la prendre. Elle s'y refuse depuis plusieurs années maintenant. La préfète de Gironde explique qu'elle s'oppose à sa sortie d'UMD parce que cela entraînerait un risque d'évasion plus important et aussi la possibilité d'accéder plus facilement à des produits stupéfiants. Maître Hélène Leucat ne comprend pas ce qu'elle considère comme un enfermement :

L'audience a lieu à 10 heures ce mardi matin. À 8h15, ce mardi matin sur France Bleu Béarn Bigorre, nous revenons sur ce sujet avec Roland Coutanceau, expert psychiatre auprès de la justice et l'un des grands pontes de ce que l'on appelle la "psychiatrie légale".