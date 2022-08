"V'là les cow-boys", à Laval deux hommes arrêtés deux fois en 48h pour une querelle de voisinage

Les policiers lavallois ont eu affaire aux deux mêmes hommes en 48 heures cette semaine. Tout commence dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 août. Ils interviennent à 4 heures du matin pour résoudre un différent entre deux voisins dans un immeuble pour tapage nocturne.

Ces hommes ne se supportent pas depuis longtemps et quand le premier, ivre, tambourine à la porte du second qui fait trop de bruit, il est accueilli avec un manche de pioche. Pris de peur, le trentenaire pousse son voisin contre le mur en crépi. L'homme d'une cinquantaine d'année est blessé, tout l'arrière du cuir chevelu éraflé par le mur. Placés en garde à vue, ils se voient notifier une composition pénale pour le 9 septembre et sont libérés dans la matinée du 10 août.

"V'là les cow-boys !"

Mais les policiers lavallois les revoient beaucoup plus tôt, le soir-même. Ils sont appelés par le second voisin, le quinquagénaire blessé à la tête. Son voisin de 35 ans a remis le couvert et frappe à sa porte de toutes ses forces. Les policiers le retrouvent en slip et en t-shirt dans les parties communes. Ils sont accueillis d'un "V'là les cow-boys !".

Ils procèdent à un contrôle d'identité auquel l'homme dénudé refuse de se soumettre. Il insulte les fonctionnaires et assène un coup de poing au visage d'un des policiers. Il doit donc comparaître pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ce vendredi 12 août. Le policier violenté ne s'est pas prescrire de jours d'incapacité temporaire de travail.