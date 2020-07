Relance éco : l'entreprise Marbella veut un nouvel atelier dans la Somme pour créer ses bijoux de peau

Un lotus blanc vendu en soutien à l'association Agena qui aide les femmes victimes de violences conjugales dans la Somme. C'est le projet développé par Adeline Moniez pendant la période de confinement. La fondatrice de l'entreprise samarienne Marbella a reversé ce mercredi une partie du produit de la vente de ce nouveau bijou de peau à l'association. Un travail qui lui a donné des idées pour la suite !

Bientôt un lotus bleu

Après la vente du lotus blanc qui a permis de récolter 3437 euros pour l'association Agena, Adeline Moniez veut maintenant lancer le lotus bleu. Il faut dire que les retours ont été nombreux après le premier bijou : "j'ai eu beaucoup de psychologues, de sophrologues et même de femmes qui m'ont répété que le bijou de peau permettait de regagner confiance en soi" explique la fondatrice de Marbella.

Un second atelier de fabrication en projet

Le succès lui a donné envie d'aller plus loin dans le soutien aux associations et l'aide à l'insertion. Tout en développant "le business"! Adeline Moniez veut ouvrir un second atelier de confection de bijoux dans la Somme, son département d'origine. Le premier est installé à Sailly-Laurette et un second permettrait de travailler avec par exemple des femmes prises en charge par l'association Agena ou malades d'un cancer. Pour leur donner l'envie d'aller "plus loin, plus haut, de viser les étoiles"

La créatrice de Marbella aimerait lancer ce nouvel atelier dès l'année prochaine. Il pourrait permettre la création de 30 à 100 emplois. Les bijoux de peau sont tous confectionnés à la main.

La relance éco est à réécouter ici