Relance éco : la réouverture des thermes à Brides-les-Bains

Brides-les-Bains, le village thermal savoyard, spécialiste de l’amaigrissement accueille ses premiers curistes conventionnés à partir de lundi.

Je vous cache pas notre plaisir et notre bonheur à rouvrir et revoir des curistes à Brides - Gérard Magat le directeur des Thermes

Gérard Magat, directeur des Thermes de Brides Copier

Est-ce que les curistes seront nombreux lundi ?

Oui, on a des clients, on a du monde. Même si c'est une ouverture modérée car initialement la date d'ouverture au niveau national était mi-juillet. Donc tout le monde n'a pas re décalés ses dates de cures.

La confiance est revenue, notre protocole sanitaire est extrêmement sérieux. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même à la base un métier très attentif aux mesures sanitaires. On est un lieu habitué aux protocoles de soin. On ne partait pas de zéro.

Comment s'en sortent les thermes après cette année noire ?

Les thermes sont fermés depuis le 19 avril dernier On s'en sort, comme toute la station, avec des impacts importants. On a été solidaires, hôteliers, restaurateurs, thermes. On a fait d'importants travaux. On est déjà très satisfaits d'arriver à la reprise sans plus de dégâts. La période aujourd’hui est compliquée pour tout le pays, elle l'est aussi pour nous.

Lundi c'est donc un grand jour !

C'est vrai que c'est un plaisir de rouvrir et de voir revenir des curistes à Brides. On en sortira plus forts et plus solidaires les uns avec les autres.

A savoir : en 2019, 579.000 personnes ont suivi une cure thermale conventionnée par la Sécurité sociale, c'est à dire 18 jours d'affilée, sur prescription médicale et pour le traitement d'une des 12 affections ou pathologies répertoriées.

France Bleu Pays de Savoie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise ou une filière emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?