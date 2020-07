Relance éco : les barques voguent de nouveau dans les hortillonnages d'Amiens

Les traditionnelles barques à cornets voguent de nouveau dans les hortillonnages d'Amiens. L'activité a repris ce mercredi 1er juillet avec trois mois de retard sur la saison habituelle. Les visites sont soumises à de nouvelles règles sanitaires depuis l'épidémie de coronavirus.

Distanciation sociale et gestes barrières s'appliquent pour les visites en barque dans les hortillonnages d'Amiens. © Radio France - Elodie Touchais

Huit passagers au lieu de douze dans les barques

Les douze bateliers sont impatients d'attaquer cette saison touristique. Dans les traditionnelles barques vertes à cornets, les produits désinfectants et gel hydroalcoolique sont devenus tout aussi obligatoires que les gilets de sauvetage. Mais Alain Prévot se plie sans rechigner à ces nouvelles règles. Pour ce batelier, naviguer dans les hortillonnages est comme une "nouvelle bouffée d'air".

La capacité des barques est limitée à huit passagers © Radio France - Elodie Touchais

Pour permettre la distanciation sociale, le nombre de passagers dans les barques est réduit. Il passe de douze à huit pour les visiteurs qui se présenteront en individuels c'est à dire hors des groupes et qui ne sont pas membres d'une même famille. Une décision qui aura "malheureusement un impact sur la fréquentation" regrette déjà les bateliers.

J'ai des gens qui auront attendu plus d'une heure et je vais leur annoncer qu'on n'embarque plus après 17h30. Donnez-moi une armure ! Carole, agent comptable

Moins de place dans les barques, plus de monde à attendre peste Carole. Agent comptable, elle gère aussi les réservations et le flux de touristes. Ce qu'elle redoute avec cette nouvelle mesure : des files d'attente interminables devant la maison des hortillonnages d'Amiens et "le mécontentement" des visiteurs qui après deux heures d'attente ne pourront pas forcément embarquer pour visiter le site naturel protégé.

Les visites ne seront pas raccourcies : elles restent de 45 minutes dans les hortillonnages © Radio France - Elodie Touchais

30 à 40% de manque à gagner cette saison

Pas question de compenser en accélérant les visites et en multipliant les rotations des barques. La balade est toujours de 45 minutes. René Nowak, le président de l'association pour la protection et la sauvegarde du site des hortillonnages refuse aussi d'augmenter les tarifs. Une décision assumée par René Nowak qui estime entre 30 et 40 % le manque à gagner sur cette saison touristique. Alors "oui, ce sera une perte. Une perte pour l'association qui un peu de réserve". Mais le président de l'association rappelle que "le but de ces promenades n'est pas de faire de l'argent" mais vraiment d'aider les propriétaires à entretenir le site.

Les visites guidées des hortillonnages sont proposées tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Toutes les infos pratiques sont à retrouver ici