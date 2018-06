Montpellier, France

Le tribunal correctionnel de Montpellier a rendu son jugement après le procès de cinq viticulteurs jugés en avril dernier pour association de malfaiteurs, ils sont tous relaxés.

La justice les soupçonnait d'avoir préparé une action commando près de Bordeaux, le 3 mai 2016, ils avaient été arrêtés au péage de Saint Selve. 32 personnes, héraultais et gardois, étaient alors à bord de quatre véhicules (dont des mini bus) chargés de masses, de merlins (haches), sept cocktail Molotov, des jerrycans d'essence et des bombes lacrymogènes.

La justice a estimé qu'elle n'avait pas assez de preuves pour les condamner. Le procureur avait pourtant requis des peines allant jusqu'à deux ans de prison avec sursis lors du procès.

Seul Martial Bories, président de la cave coopérative de Sauvian a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour détention d'armes de catégorie B, un fusil de chasse à canon scié retrouvé lors de la perquisition de son domicile.

Ce jugement a été accueilli à la fois avec surprise et surtout soulagement par les cinq viticulteurs et leur avocat.

"Je m'attendais à cette décision, puisqu'on est innocent. A 61 ans, on va pas s'amuser à faire les délinquants." — Martial Bories, le président de la cave de l'Occitane de Servian.

Martial Bories, le président de la cave de l'Occitane de Servian qui risquait deux ans de prison avec sursis est arrivé très décontracté au tribunal, et s'est déclaré " pas surpris de cette relaxe, on a cherché à nous impliquer dans une action violente alors qu'on est allé à Bordeaux pour rencontrer et discuter avec des négociants sur les raisons de mettre en vente du vin espagnol "francisé", après on vient vous lever du lit avec la BRI, ils m'ont fait voir des psy, et il ironise, "ils cherchent les têtes du Comité Régional d'Action Viticole, mais _il n'y a pas de tête au CRAV._"

"Les gendarmes ont débarqué chez moi à l'aube, ils m'ont même envoyé voir des psys ! "Martial Bories, le président de la Cave de l' Occitane de Servian Copier

De son côté Maitre Gilles Gauer, un des avocats des viticulteurs considère que "les juges ont montré leur indépendance et n'ont pas cédé à ceux qui ont voulu faire de la justice spectacle, ils ont pris une décision en examinant des faits et pas des ouï-dire."

Le parquet de Montpellier a 10 jours pour faire appel.