Relaxe partielle en appel pour un Mosellan soupçonné de trafic de lionceaux

Vous vous souvenez peut-être de Simba et Nala, deux lionceaux qui avaient été abandonnés devant un parc animalier de Trets , dans les Bouches-du-Rhône en 2019. Trois Mosellans, originaires de la vallée de la Fensch, avaient été condamnés l'an dernier, en juillet 2022, à de la prison ferme par le tribunal correctionnel de Thionville. Mais l'un d'eux a fait appel, et bien lui en a pris : il a été relaxé des principales accusations qui pesaient contre lui, ce vendredi.

En vente sur les réseaux sociaux

Tout avait commencé par une annonce sur les réseaux sociaux, où les deux lionceaux, propriété du rappeur Lacrim, étaient mis en vente, ce qui avait alerté plusieurs associations de défense des animaux. Les gendarmes de Metz se sont fait passer pour un potentiel acheteur, mais la transaction, près de Reims, n'a pas lieu. Les félins sont retrouvés quelques jours plus tard dans le sud de la France.

L'an dernier, deux des prévenus sont condamnés pour complicité d'abandon d'animaux , mais le troisième prend plus cher : un an de prison ferme, car il avait été identifié comme l'intermédiaire entre le rappeur et les potentiels acquéreurs. Il fait alors appel de sa condamnation.

Et son avocat, Me Sébastien Greuzat, a convaincu : aucun élément ne permet d'attester que son client a détenu, transporté et vendu les deux lionceaux. Il est donc relaxé. Il a en revanche été reconnu coupable de complicité d'abandon, et écope pour cela de six mois avec sursis, 2.000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de détenir un animal. L'avocate générale avait réclamé une interdiction à vie.

Me Greuzat regrette juste que dans ce dossier, le rappeur Lacrim n'ait à aucun moment été poursuivi.