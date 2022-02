Relaxe partielle pour deux patrons pêcheurs jugés pour un coup de force contre un projet éolien au Tréport

Corentin et Joseph Macquet risquaient 7000 euros d'amende et deux mois d'interdiction de naviguer. C'est ce qu'avait requis le procureur à l'audience en octobre 2021. Ils écopent finalement d'une peine de 3000 euros, pour être entré dans la zone interdite à la navigation ce jour-là par arrêté préfectoral. Mais le tribunal n'a pas retenu la mise en danger de la vie d'autrui.

Le 21 juillet 2020, une trentaine de bateaux avaient organisé une manifestation en mer contre le projet d'éoliennes en mer, au large du Tréport. 62 éoliennes au large de la côte d'Albâtre, porté par le consortium EMDT. Un navire chargé d'effectuer des sondages les empêchait de travailler, en pleine saison de la pêche au rouget barbet. Interdiction d'approcher à moins de 500 mètres, par arrêté préfectoral. Les pêcheurs avaient tiré des fumigènes et des fusées de détresse et encerclé le navire, l'obligeant à quitter les lieux. La plupart des pêcheurs engagés dans ce coup de pression avaient écopé d'un rappel à la loi. Mais les deux jeunes patrons originaires du Crotoy dans la Somme étaient poursuivis pour violation d'un arrêté préfectoral et mis en danger de la vie d'autrui.

Cette relaxe partielle est un soulagement pour leur avocat qui avait plaidé la colère légitime et l'état de nécessité, lors de l'audience. "'C'est une décision humaine face à des projets qui me paraissent beaucoup plus inhumains" estime Maître Jérôme Crépin. L'avocat des deux cousins regrette néanmoins que le tribunal n'ait pas fait droit à leur demande. Ils souhaitaient que le tribunal maritime saisissent la cour de justice des communautés européennes pour l'interroger sur la conformité du projet éolien. Le tribunal n'a pas jugé utile de le faire. "C'est une bataille qui continue pour la famille de la pêche française" Jérôme Crépin.