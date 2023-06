Relaxe pour cinq éducateurs soupçonnés de maltraitance sur des jeunes handicapés à Guéret

Deux ans après avoir été accusés de maltraitance sur des jeunes en situation de handicap, cinq éducateurs de Guéret (Creuse) sont finalement relaxés. Ces trois femmes et deux hommes qui travaillaient à l'IME de Grancher ont été jugés le 6 avril 2023 lors d'une longue audience de plus de quatre heures. Le tribunal a rendu son délibéré ce jeudi 1er juin. Conformément aux réquisitions de la procureure, le tribunal les relaxe.

Le président du tribunal considère "qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour caractériser de manière certaines les faits qui sont reprochés". Devant lui, quatre des cinq éducateurs sont présents et soufflent un "merci", très soulagés. Leur avocat maître Viennois souligne leur sentiment d'un "gâchis".

Comment expliquer cette décision, face à la gravité des faits ? "Le tribunal doit juger s’il y a infraction pénale ou pas. En faisant du droit, pour condamner il faut être certain qu’il y a eu infraction, or là le tribunal n’a pas assez d’éléments pour être certain", explique le président du tribunal.

Le point d'orgue d'une affaire complexe

L'affaire est en effet très complexe. Plusieurs salariés de l'équipe logistique de l'IME de Grancher, qui travaillent à l'entretien et en cuisine, accusaient ces éducateurs spécialisés et moniteurs-éducateurs de brimades et violences sur de jeunes pensionnaires, ainsi que l'enfermement d'un jeune dans un local à chaussures et manteaux. Ils décrivaient aussi des claques derrière la tête, des tirages d'oreilles, des moqueries sur l'apparence physique et l'oubli d'une jeune dans les toilettes.

Le procès a révélé que la réalité n'était peut-être pas si simple. A la barre, les éducateurs reconnaissent avoir emmené un jeune de 22 ans, muet et malentendant, dans ce fameux local à chaussures. Cela s'est produit au moins quatre fois, à chaque fois dans une situation de crise, selon eux, mais toujours pour éviter que ce jeune se fasse frapper par un autre résident très violent. "L'enfermement pour punir" devenait ainsi "l'isolement pour protéger".

Tout le procès a en effet tourné autour du sens des mots. "Vous avez géré la situation du mieux qui vous a semblé", souligne le président du tribunal. "Ce sont des situations délicates et extrêmement douloureuses pour les parents et pour les professionnels, le tribunal a compris que la hiérarchie vous a laissé seuls vis-à-vis d’un jeune violent", précise-t-il.