Relaxe pour l'ancien médecin de Colombier-Fontaine après une injection fatale

Après six ans d'instruction, l'ancien médecin de Colombier-Fontaine devait répondre d'homicide involontaire. En 2013, il avait pratiqué une injection intravasculaire fatale à un patient de 87 ans qui souffrait d'arthrose. Trois experts sur quatre ont pointé des fautes. Le tribunal l'a relaxé.

Une affaire délicate, comme toutes les affaires d'erreur médicale présumée, était examinée par le tribunal judiciaire de Montbéliard ce jeudi matin. Il y a neuf ans, un homme de 87 ans décédait des suites d'une injection intravasculaire pratiquée dans les cervicales par un médecin généraliste de Colombier-Fontaine, dans le Pays de Montbéliard, pour calmer une douleur d'arthrose.

Au moment de l'injection, le 30 septembre 2013, le patient sursaute et s'effondre sur la table de soin. Fatal. L'artère vertébrale est touchée. Il décédera d'un AVC quatre jours plus tard à l'hôpital de Montbéliard.

Après une instruction de six ans, le médecin généraliste de Colombier Fontaine comparaissait pour homicide involontaire. Quatre expertises médicales ont été rendues dans cette affaire. La première écarte toute faute et conclut à l'aléa thérapeutique. Les trois autres estiment que l'infiltration n'a pas été pratiquée "dans les règles de l'art".

Les risques d'une "infiltration à l'aveugle"

La plus importante est celle rendue par un collège d'experts. Elle pointe les risques d'une "infiltration à l'aveugle", pratiquée dans un cabinet médical, sans imagerie médicale. Pour ces experts, "toutes les précautions n'ont pas été prises".

"Je l'ai toujours fait depuis quarante ans", explique le médecin généraliste de 68 ans, aujourd'hui à la retraite, "comme nous l'ont appris nos professeurs au CHU".

Pour Me Pierre-Henri Surdey, avocat de la partie civile, le collège d'expert est formel. "On ne peut pas injecter de l'hydrocortisone, au juger, dans un cabinet de généraliste". Pour la défense, en revanche, les contradictions des experts ne permettent pas d'engager la responsabilité pénale du médecin. "Ca devient compliqué de savoir où est la faute et même s'il y a faute".

Le tribunal ira dans ce sens, prononçant la relaxe, mais sans écarter la faute médicale puisqu'il a reconnu la constitution de parties civiles des proches du patient.