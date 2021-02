Relaxe pour le jeune Valentinois qui avait menacé Nicolas Daragon sur Facebook

C'était vendredi 12 février. Un jeune de 20 ans est interpellé quartier Valensolles pour avoir dégradé une caméra de vidéosurveillance installée par la police municipale. Pendant sa garde à vue, les enquêteurs découvrent qu'il a envoyé, sur Facebook, plusieurs messages d'insultes à Nicolas Daragon, le maire de Valence. Parmi ces messages, "espèce de trou du cul" ou encore "Un jour, la roue tourne, tu seras un humain comme un autre".

Le tribunal de Valence a décidé de relaxer ce jeune Valentinois des faits de menace de crime ou de délit contre le maire. En revanche, il écope de 4 mois de prison avec sursis pour la dégradation de la caméra.

La colère pour expliquer son acte

"J'ai réagi à chaud", explique le prévu qui estime que la caméra a été installée en face de chez lui pour filmer sa porte. Ses relations avec la police municipale ne sont pas bonnes. Outrages, rébellions, il profère aussi des menaces de mort contre les agents municipaux en décembre dernier. Le jeune homme sera jugé pour ces faits dans l'année, il n'est donc pas condamné.

Or, il a l'impression que la police municipale et la mairie s’acharnent contre lui et sa famille explique son avocate. Valence Romans Habitat a refusé la demande de logement social de son frère, sa mère risque d'être expulsée de son appartement. Il sent aussi visé par le maire de Valence dans un reportage télévisé. Le maire y explique les raisons qui l'ont poussé à suspendre les aides municipales pour les familles de délinquants.

Une lettre d'excuse

La procureure estime qu'il s'est lancé "dans un combat stérile, qu'il ne gagnera pas" avec les autorités de la ville. "Il n'a pas sa place ici normalement", explique-t-elle en faisant référence à sa situation. L'homme est en CDI et joue au football de manière semi-professionnelle à Valence. Il se dit prêt à se faire aider pour gérer sa colère et a écrit une lettre d'excuse à Nicolas Daragon.