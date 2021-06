Relaxe pour les "faucheurs volontaires" ariégeois qui avaient peint des bidons de pesticide

Comme prévu, la justice s'est montrée clémente avec les faucheurs volontaires coupables d'avoir endommagé des centaines de bidons d'herbicide et de pesticides dans trois magasins ariégeois en 2016 et 2017. La cour a prononcé la relaxe pour les 21 militants anti-glyphosate.

Tous les jugements dans des affaires similaires avaient été jusque là cléments avec des sanctions symboliques pour les activistes "faucheurs volontaires" de Bretagne, d'Ardèche ou encore de l'Hérault jugés ces dernières années. Eux aussi avaient badigeonné de peintures de centaines de bidons de pesticide ou d'herbicide contenant du glyphosate pour les rendre invendables.

Ce 1er juin, le tribunal de Foix a prononcé la relaxe pour l'ensemble des prévenus ariégeois pour des faits datant à septembre 2016 et mars 2017. Le parquet avait requis le 25 mars dernier des peines de 150 à 300 euros d'amende avec sursis. Sur les trois jardineries, deux n'étaient plus parties civiles, et la dernière ne comptait pas demander de dédommagement.