Le tribunal correctionnel de Nice a relaxé ce vendredi 13 juillet 2018, la militante Martine Landry poursuivie pour aide à l'entrée de deux migrants mineurs il y a un an entre l'Italie et Menton.

Nice, France

La militante d'Amnesty International, Martine Landry a été relaxée ce vendredi 13 juillet. Le tribunal correctionnel de Nice a estimé que la Niçoise de 73 ans n'avait "à aucun moment cherché à se soustraire à la loi pour aider deux mineurs de 15 ans entre l'Italie et Menton, mais qu'elle avait au contraire agi dans l’intérêt des deux enfants". A trois reprises le procès de Martine Landry a été reporté faute de documents précis. La septuagénaire s'est dit soulagée et émue après cette relaxe. La militante niçoise se bat depuis près d'un an pour prouver qu'elle a agi par bienveillance pour remettre à la police aux frontières de Menton, deux mineurs Guinéens refoulés par l'Italie afin qu'ils soient pris en charge comme le prévoit le droit international.

Action fraternelle

Le tribunal correctionnel de Nice a souligné dans son délibéré "l'action fraternelle" de Martine Landry. Cette relaxe intervient une semaine après la décision du Conseil Constitutionnel qui a reconnu le principe de fraternité pour tous ceux qui aident de façon désintéressée les sans papiers. Martine Landry a promis de continuer son combat pour relever les irrégularités à la frontière franco-italienne dans l'accueil des sans-papiers.