Relaxe pour un Caennais jugé pour violences lors de la 8ème journée d'action contre la réforme des retraites

Antoine, 24 ans, était jugé en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Caen ce vendredi pour avoir jeté des fumigènes sur des policiers présents devant la préfecture du Calvados le 18 mars dernier, lors de la 8e journée d'action contre la réforme des retraites. La justice l'a finalement relaxé.

12 mois de prison ferme dont 6 mois avec sursis réclamé contre le manifestant

Lors de l'audience, la procureure reproche à ce jeune militant "une radicalisation et une montée en puissance dans la violence", elle réclame 12 mois de prison ferme dont 6 avec sursis et une interdiction de manifester pendant 5 ans. La justice considère que les fumigènes sont des armes par destination et circonstance aggravante : le Caennais avait le visage dissimulé sous sa capuche lorsqu'il les a jetés sur les policiers rassemblés devant la préfecture du Calvados. Un jet de fumigènes qu'Antoine reconnait mais cet éducateur spécialisé nie toute intention d'avoir voulu blesser les policiers. Il assure avoir lancé ce "fumigène de mariage qui fait surtout de la fumée" par-dessus la banderole, sans viser les CRS. Fumigène qui a atterri à leurs pieds et pu provoquer "un choc émotionnel" dira la procureure.