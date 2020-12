Relaxées au bout de 8 ans de procédure, les syndicalistes de l'hypermarché Leclerc soulagées mais écœurées

"C'est l'ancien directeur qui nous avait dit de faire comme ça, explique l'une des trois anciennes élues, étant donné qu'on était là pour aider et défendre le personnel". Et les choses étant ainsi entendues depuis des années. Ces trois femmes âgées de 68, 62 et 58 ans, deux anciennes trésorières et une ancienne secrétaire du CE, ont donc payé chaque année leur cotisation avec le chéquier du budget de fonctionnement du Comité d'entreprise. Une centaine d'euros par an de 2009 à 2012.

Cotisations remboursées et première plainte classée sans suite

Mais ce n'est pas du goût du nouveau patron qui porte plainte en 2012. Même si les trois femmes remboursent immédiatement et spontanément la somme. Sa plainte est classée sans suite. Alors il en dépose une deuxième, avec cette fois constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Ce qui a pour conséquence de déclencher automatiquement des poursuites. L'instruction va durer cinq ans. Entre temps, plus aucune des trois femmes n'est dans l'entreprise, deux sont en retraite et la dernière travaille dans un autre supermarché de Caen.

"Le nouveau patron ne supportait pas les syndicats dans l'entreprise"

"Ce dossier est une catastrophe, dénonce une des avocates de la défense, Dominique Mari. Le nouveau directeur voulait juste se débarrasser d'elles et chasser les syndicats de l'entreprise". Position partagée par sa consœur Nathalie Rivière, dont c'est la dernière plaidoirie après des années au barreau de Caen. "On n'a rien contre elles ! Elles écrivaient "cotisation syndicale" au dos de la facture, comme faussaire on fait mieux ! Et tout cela a brisé ma cliente, qui a été en dépression et en arrêt pendant deux ans", s'emporte-t-elle.

Fait rarissime, le ministère public requiert la relaxe

Le dossier est tellement vide en effet, que Gwennaelle Cotto pour le ministère public ne sait même pas quoi dire. "J'aime batailler mais sur les vrais dossiers, mais là la première plainte avait été classée sans suite, les cotisations ont été remboursées, pour nous les choses avaient été régularisées". Envisageant dans un premier temps de s'en rapporter à la sagesse du tribunal, elle finit par demande la relaxe, regrettant au passage l'absence du plaignant à l'audience.

A la sortie, les trois femmes sont relaxées. Elles se disent soulagées, "mais le mal est fait, résume l'une d'elles, cette affaire nous a salies pendant huit ans".